انحسار العاصفة والطقس غدا قليل الغيوم والحرارة دون معدلاتها الموسمية ب 6 درجات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، يتحول مساء الى غائم مع تشكل للضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الرذاذ ليلا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: تنحسر (GRETTA) (اللؤلؤة) عن الحوض الشرقي للمتوسط باتجاه الشرق ، مخلفة وراءها درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات مئوية، يستقر الطقس حتى ليل غد الخميس حيث يكون متقلبا حتى ظهر السبت مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ولكن من دون ان تصل الى معدلاتها .

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13و 22 درجة مئوية) وقد سجلت امس ادنى درجات حرارة في بيروت لشهر آذار منذ 50 عاما.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة لكنها تبقى متدنية خلال الليل ( دون معدلاتها الموسمية) يتشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 700 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، يتحول مساء الى غائم مع تشكل للضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الرذاذ ليلا.

الجمعة: غائم إجمالا دون تعديل في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تهطل امطار محلية وثلوج على ارتفاع 1400 متر بخاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر.

– الحرارة على الساحل من 7 الى 13 درجة، فوق الجبال من 0 الى 8 درجات، في الداخل من -8 الى درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65%

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام