اليمن: قوى العدوان خرقت اتفاق التهدئة بالحديدة وطائراته اعتدت على عدة مناطق

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الثلاثاء 22 غارة جوية على مأرب والجوف وحجة ونجران.

وقال مصدر أمني يمن إن “طيران العدوان شن 12 غارة على مديرية حرض و4 غارات على مديريتي حيران وعبس بمحافظة حجة”، وأضاف أن “طيران العدوان شن 3 غارات على مديريتي الجوبة والوادي بمأرب وغارتين على مديرية خب والشعف بالجوف وغارة جوية على البقع قبالة نجران”.

من جهة ثانية، قال المصدر إن “قوى العدوان ارتكبت 141 خرقاً لاتفاق التهدئة في الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية و6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية ومقبنة وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة”، وأضاف أن “من بين الخروق، 13 خرقا بقصف صاروخي و مدفعي لعدد 73 صاروخا وقذيفة و 99 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله