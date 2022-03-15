شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال أحدهما فتى من بلاطة وآخر من رهط بالنقب المحتل

ارتقى فجر اليوم الثلاثاء شهيدان فلسطينيان أحدهما برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بالضفة الغربية، وآخر من مدينة رهط بالنقب المحتل بعد اطلاق قوات الاحتلال النار صوبه بحجة إطلاق النار عليهم وتعريضهم للخطر.

واستشهد الفتى نادر هيثم ريان 17 عاما برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة صباح اليوم الثلاثاء.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم بلاطة، حيث أصيب الفتى هيثم برصاص الاحتلال في الصدر، جرى على اثرها نقله الى مستشفى رفيديا في المدينة قبل ان يعلن عن استشهاده.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المواطنين في المخيم، حيث أصيب 3 مواطنين بجروح احداها خطيرة.

في حين استشهد الشاب سند سالم الهربد فجراً، برصاص أفراد وحدة “المستعربين” في شرطة الاحتلال في مدينة رهط بالنقب بعد اطلاق الشهيد النار على قوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية أن الشاب يبلغ من العمر 27 عامًا، وهو والد لثلاثة أطفال.

وقالت ارطة الاحتلال في بيان مقتصب صباح اليوم إنه “قبل وقت قليل، خلال نشاط مقاتلي وحدة المستعربين في رهط بهدف اعتقال مشتبهين اثنين، فُتحت النيران الحية تجاه القوات”.

وزعم بيان الشرطة أن قواتها تعرضت للخطر من جراء إطلاق النار، وأنه “حيّدت المسلح الذي شكل خطرًا على حياتها”.

وادعت الشرطة أنها عثرت على مسدس وذخيرة، كما نشرت صورة لما قالت إنه مسدس كان بحوزة الشهيد.

المصدر: فلسطين اليوم