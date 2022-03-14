أكد مندوب ​روسيا​ لدى ​مجلس الأمن​، ​فاسيلي نيبينزيا​، أن “الإدعاء ببدء حوار أوروبي روسي هو مجرد هراء”، لافتاً إلى أن بلاده “تجدد رفضها لتجزئة الأمن في أي محادثات”.

وأشار المندوب الروسي، في كلمة له اليوم الإثنين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في أوكرانيا إلى أن “طرد ​سلوفاكيا​ دبلوماسيين روس غير مبرر، وسنقوم بالرد”، معتبراً أن “هناك حرب معلومات تشن على روسيا ويقودها الغرب، وهو يستفز ​موسكو​ بنشره الأخبار الكاذبة”.

وأوضح نيبينزيا، أن “على بعثة ​منظمة الأمن والتعاون​ عدم تجاهل الانتهاكات ضد سكان ​دونباس​”، مضيفاً أن “​أوكرانيا​ استخدمت أسلحة الغرب في قصف دونباس، وكييف لم تستمع لما تريده موسكو وتجاهلت اتفاقيات ​مينسك​”. وتابع المندوب الروسي: “حصلنا على وثائق تكشف تجهيز أوكرانيا عملية عسكرية ضد دونباس”.

المصدر: يونيوز