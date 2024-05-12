بالفيديو | القسام تتصدى لتوغل العدو في جباليا وتقصف عسقلان من مكان المواجهات

تواصل المقاومة الفلسطيني لليوم الـ 219 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت عن مقتل (620) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3378) آخرين حسب اعتراف جيش العدو.

كما دمرت المقاومة خلال العدوان، مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

واليوم الأحد، تصدت المقاومة الفلسطينية لمحاولات العدو التوغل في منطقة جباليا، حيث أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت القسام، أنها قصفت من من منطقة التوغل الصهيوني شرق جباليا، مدينة عسقلان المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وتمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة “ميركفاه” شرق جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدفوا بقذائف “الياسين 105″، عدداً من دبابات الميركافا شرق مخيم جباليا وشرق المدينة، وخلف مسجد رياض الصالحين، ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من بداخلها من جنود.

بالفيديو | اسقاط قذيفة من طائرة مسيرة على دبابة ميركافاه شرق مخيم جباليا

واستهدف مجاهدو القسام أيضاً بقذيفة “الياسين 105″، دبابة صهيونية قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. كما دكت القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة قرب موقع المبحوح وفي مناطق شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون.

واستهدفت القسام أيضاً تجمعات قوات العدو في “شارع 8” جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتجمعات قوات العدو في “شارع 10” جنوب حي الزيتون، بالاشتراك مع سرايا القدس.

ومن جانبها، أعلنت سرايا القدس، قصف تحشدات العدو الصهيوني المتوغلة شرق رفح، برشقة صاروخية من نوع (107).

كتائب شهداء الاقصى: نخوض اشتباكات في جباليا وفي حي الزيتون

وأفاد الاعلام العسكري في كتائب شهداء الأقصى، أن مجاهديها يخوضون أيضاً اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياتهم المتوغلة في محور القتال شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بالأسلحة المناسبة.

وأعلنت الكتائب أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل تجمعات جنود وآليات العدو في محيط ثكنة الشهيد القائد سعد صايل، شرق مدينة رفح.

كما تخوض الكتائب اشتباكات ضارية مع قوات العدو بالأسلحة المناسبة في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. واستهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفة “R.P.G” في محور التقدم بشارع 8 في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

رسائل من القسام إلى جنود الاحتلال

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطعًا مصورًا لعمليات نفذها المقاومون خلال الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعنونت القسام مقطع الفيديو بـ “مستمرون في قطف رؤوس ضباطكم المجرمين”. واستخدمت القسام اللغتين العربية والعبرية لتعبر عن حالة المقاومين الذين يرصدون تحركات الجنود بعيون ثاقبة وأنفاس هادئة، ليصطادوهم برصاصة واحدة، محققين أهدافًا واضحة إما القتل أو الإصابة بجروح.

كما نشرت القسام مشاهد من قصف مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين. وتشكل هذه الرشقات الصاروخية العنيفة، ضربة للعدوان الصهيوني على القطاع، خصوصاً وأنها تأتي بعد 219 يوماً على العدوان، ورغم ما يدعيه العدو من أنه قضى على قدرات المقاومة العسكرية والصاروخية.

كما نشرت القسام أمس، مشاهد من قصف قوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

إصابة نائب مراقب المنظومة الأمنية في جيش الاحتلال يحمل رتبة عميد

وكشف جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة نائب مراقب المنظومة الدفاعية، بجراح متوسطة، خلال اشتباكات مسلحة في قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت إذاعة جيش الإحتلال وصحيفة “هآرتس” العبرية، إنّ نائب مراقب المنظومة الدفاعية، الجنرال يوغيف بار شاشيت، قد أصيب يوم الجمعة الماضي، بمعارك مع المقاومة الفلسطينية في حي الزيتون.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأنّ “يوغيف” أصيب بشظية خلال مرافقته كتيبة “ناحال”، لافتةً إلى أنّه أكبر ضابط يُصاب (يحمل رتبة عميد) في القتال داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب.

المصدر: الاعلام العسكري