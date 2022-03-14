عبداللهيان يؤكد لنظيره العماني: مسار مفاوضات فيينا لم يتوقف نهائياً إنما بشكل مؤقت

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران تسعى خلال المفاوضات النووية في فيينا إلى التوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم، مشيراً إلى أن “الخطوط الحمراء الإيرانية ليست مضيعة للوقت”. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الإثنين، “إيران جادة للغاية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم”.

وأضاف، “يواصل كبير المفاوضين الإيرانيين العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في فيينا.. حل وفصل المواضيع المتبقية والتي هي جزء من خطوطنا الحمراء مرتبط بإرادة الجانب الأميركي وليس إضاعة الوقت”. كما أوضح أمير عبداللهيان أنّ “مسار مفاوضات فيينا لم يتوقف نهائياً إنما توقف بشكل مؤقت، وبالتنسيق مع منسق الاتحاد الأوروبي”.

من جانبه أعرب وزير الخارجية العماني عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي في محادثات فيينا.

وأمس الأحد، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن المعرقل الأساسي للمفاوضات هو رفض الولايات المتحدة إزالة كل العقوبات المفروضة على إيران، موضحاً أن “الخلاف يكمن هنا”.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، سيزور موسكو غداً الثلاثاء لبحث ملفي الاتفاق النووي والأزمة في أوكرانيا.

المصدر: مواقع