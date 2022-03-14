الخارجية الروسية: المفاوضات حول استعادة الصفقة النووية مع إيران تجري بشكل عادي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المفاوضات حول استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة تجري بشكل عادي، ولا يوجد أي حديث عن تأخير مفتعل لعملية التفاوض.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الاثنين: “في 11 مارس الجاري تم الإعلان عن تعليق محادثات فيينا بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. وعادت الوفود إلى العواصم للتشاور. يتواصل العمل على بعض جوانب الاتفاق المستقبلي لاستعادة الاتفاق النووي. لا يزال النص قيد التصحيح بشأن القضايا المتبقية بين الولايات المتحدة وإيران. كما سيتعين على عدد من المفاوضين اتخاذ قرارات سياسية بشأن الموافقة على النص النهائي للاتفاقية. المفاوضات تمضي قدما كالمعتاد، ولا حديث عن أي تأخير مصطنع في العملية”.

وأضافت الوزارة أن روسيا تنطلق من أن الطريق نحو الاستعادة الفعالية للتنفيذ الشامل لخطة العمل المشتركة الشاملة يتم عبر “استئناف التوازن بين الجزئين النووي والاقتصادي للصفقة المتفقين على حد سواء مع مصالح جميع الأطراف.

المصدر: وكالات