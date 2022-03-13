باسيل: ذاهبون للانتخابات مسلحين بنظافتنا وهم مدججون بالمال السياسي

أطلق “التيار الوطني الحر” في لبنان الاحد في بيروت مؤتمره الوطني السابع بعنوان “كنا… ورح نبقى”، لإعلان مرشحيه في الانتخابات النيابية، وسط حضور شعبي ورسمي حاشد، تخللته كلمة لرئيس “التيار” النائب جبران باسيل.

وقال باسيل “هناك حزب كبير في لبنان هو حزب الفساد، كالحرباء. المتلونون تنعموا بالمكتسبات في زمن الوصاية، وعندما انتهت الوصاية بدلوا جلدهم وركبوا موجة الحرية”، وتابع “هربوا، وبقينا لوحدنا نقاتل، لأننا لسنا قابضين ولا منشريين، وهم ساكتون لأنهم ممولون من سفارة او من الحاكمية وتوابعها”.

وتابع باسيل “كل مشروعهم اسقاط الرئيس والتيار وتشويه الصورة، ليربحوا الانتخابات بالكذب والمال المستورد”، وسأل “ما هو مشروعهم؟ التفشيل لا الإصلاح، التفشيل لا القوانين والمشاريع”، وقال “مشروعهم للانتخابات اسقاط جبران والتيار لا إصلاح الدولة والاقتصاد”.

واضاف باسيل “أهلي اللبنانيين، في أيار نحن على موعد لمواجهة الكاذبين، ذاهبون مسلحين بنظافتنا وهم مدججون بالمال السياسي”، وتابع “نحن ضحية استهدافهم وحاملون جراح افتراءاتهم ولكن نحن صامدون ونعيش الأمل بالغد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام