الوزير بيرم في احتفال عيد المعلم في المعيصرة: نواجه التطبيع في المناهج ونبني مناهح على أسس وطنية

أقام تجمع المعلمين في جبل لبنان والشمال احتفالا لمناسبة عيد المعلم، برعاية وزير العمل مصطفى بيرم، في مركز الامام علي الثقافي في المعيصرة – كسروان.

حضر الاحتفال الى بيرم، رئيس بلدية المعيصرة زهير عمرو، مرشح حزب الله في جبيل وكسروان رائد برو، مسؤولون من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، علماء دين ومدراء مدارس ومعلمون ومعلمات.

بداية كلمة ترحيبية لمسؤول تجمع المعلمين في جبل لبنان والشمال صالح حوماني، استعرض خلالها انجازات تجمع المعلمين في لبنان.

ثم تحدث المرشح برو، واعدا المعلمين في عيدهم ب “العمل سويا، كفريق عمل مشترك لتحقيق الكفايات والاهداف التربوية وتعزيز المدرسة الرسمية”. وشدد على “أننا لن ندع الافكار الدخيلة على ثقافة العيش المشترك تؤثر علينا، وسوف نلملم بعد الانتخابات التداعيات السلبية لخطاباتهم الانتخابية في قرانا وبلداتنا، كي تبقى متلألئة بالتنوع السياسي والطائفي والديني والعائلي”.

بيرم

وشدد الوزير بيرم بدوره على “ضرورة الالتزام برسالة التعايش من خلال الوثيقة التي اعلنها الامام موسى الصدر وبالآداء الذي كرسته المقاومة، عندما مارست فن العفو والمرحمة واعادة الشمل للبنان”.

اضاف: “لبنان له رمزية كبيرة جدا، ومن اهم الردود على العدو الصهيوني الذي يهدف الى الاصطفاف العرقي ان نحافظ على التعددية، ونحن أكثر من حافظ ونحافظ عليها، لأننا قدمنا أغلى ما لدينا من شباب يزهرون في هذه الارض ويزرعون فيها الحب والرحمة”.

وختم بيرم: “نحن معكم في مشاريعكم ونواجه التطبيع في المناهج ونبني مناهح على اسس وطنية، تجمع الوطن بكل أطيافه وفئاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام