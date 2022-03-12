قديروف: عناصر الكتائب القومية الأوكرانية ترتعد وتخلي مواقعها عندما ترى المقاتلين الشيشان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2022 - 17:50

قديروف: عناصر الكتائب القومية الأوكرانية ترتعد وتخلي مواقعها عندما ترى المقاتلين الشيشان

منذ 43 mins 12 March، 2022
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف
أخبار دولية - الشيشان

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن:” مقاتلي القوات الخاصة الشيشانية يتقدمون بثقة في عمق أوكرانيا، ويحررون خلال ذلك المراكز السكنية من القوميين المتعصبين”.
ووفقا له، تقوم وحدات القوات الخاصة الشيشانية بتوفير الحماية والأمان التي طال انتظارها للسكان المحليين في الأراضي المحررة.

وأضاف قديروف: “يبادر عناصر القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية، الذين طالما تبجحوا بشجاعتهم، إلى الفرار عند رؤيتهم للمقاتلين الشيشان ويتركون خلفهم السلاح والمعدات العسكرية من العيار الثقيل”.

وأكد قديروف أن المقاتلين الشيشان، يظهرون خلال القتال المهارات العالية والتنسيق الجيد والروح القتالية العالية، وهو ما لا يمكن قوله عن عناصر العصابات القومية الأوكرانية.
وشدد قديروف، على أن السكان المحليين يستقبلون عناصر الجيش الروسي، بالكلمات الطيبة، لأنهم يدركون حقيقة ما يجري ويرون صحة تصرفات روسيا.

المصدر: الشيشان اليوم

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