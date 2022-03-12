جرافات وزارة الأشغال العامة تولت فتح الطرق الدولية والرئيسية التي غمرتها الثلوج على محور عيناتا- دير الأحمر-البليقة – اليمونة- دار الواسعة، والتي وصلت سماكتها إلى مشارف المتر (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2022 - 14:52

جرافات وزارة الأشغال العامة تولت فتح الطرق الدولية والرئيسية التي غمرتها الثلوج على محور عيناتا- دير الأحمر-البليقة – اليمونة- دار الواسعة، والتي وصلت سماكتها إلى مشارف المتر (الوكالة الوطنية)

منذ 2 ساعة 12 March، 2022
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