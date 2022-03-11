طقس كانوني في آذار وضحية بانهيار حائط

يستمر تأثير المنخفض الجوي العاصف (GRETTA ) المصحوب برياح قطبية باردة وامطار غزيرة ورياح شديدة وثلوج على الجبال المتوسطة حتى منتصف الاسبوع المقبل.

وادت سرعةُ الرياحِ وغزارةُ الامطارِ الى انهيارِ حائطٍ فوقَ سقفِ غرفةِ قرميدٍ محاذيةٍ عندَ اطرافِ مخيمِ برج البراجنة ما ادى الى وفاةِ المواطنة سلام نواف الاطرش من بلدة يونين البقاعية واصابةِ عددٍ من ابنائها اضافةً الى التسببِ باضرارٍ واسعةٍ في المكان.

ولفت اهالي المنطقةِ الى انَ كثيراً من المباني تعاني من تصدعاتٍ لاسيما الشرفاتِ فيها ما يشكلُ خطراً دائماً على السلامةِ العامة.

وتسبب تراكم الثلوج والجليد بانقلاب شاحنة لنقل المحروقات على طريق عام عيتنيت في البقاع الغربي. وخارج ايام الثلج ايضا تساهم رداءة الطرقات في هذه المنطقة بحصول حوادث مماثلة ما يعرض حياة السائقين للخطر بشكل دائم.

المصدر: المنار