اليمن: تدشين حملة “إعصار اليمن للتحشيد” في مديرية الجوبة بمأرب

دشنت في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب الخميس حملة “إعصار اليمن للتحشيد” بوقفة قبلية حاشدة دعما للجيش اليمني واللجان الشعبية بمواجهة العدوان السعودي الاميركي الاماراتي في اليمن.

وبالمناسبة، أشار محافظ مارب علي محمد طعيمان إلى “أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز الصمود والمشاركة الواسعة في الحملة لإسناد المرابطين في مختلف الجبهات ومواجهة تصعيد العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني”.

وأشاد طعيمان “بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء مديرية الجوبة وتضحياتهم في مواجهة العدوان ومرتزقته”، واكد أن “الشعب اليمني على مشارف الانتصار الكبير الذي سيفخر به كل الأحرار الشرفاء”.

المصدر: موقع انصار الله