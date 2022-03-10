عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي الايراني: الفریق المفاوض یلتزم بالخطوط الحمراء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 10 2022 - 13:40

عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي الايراني: الفریق المفاوض یلتزم بالخطوط الحمراء

منذ 28 mins 10 March، 2022
علي رضا سليمي
ايران - عربي وإقليمي

 أكد عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي الايراني علي رضا سليمي، أنه تمت مراعاة الخطوط الحمراء للجمهوریة الاسلامية الايرانية في المفاوضات والفريق المفاوض الايراني يلتزم بها.

وأشار الشيخ سليمي في مقابلة مع “إرنا” الخميس إلى أداء الفريق الايراني المفاوض وقال “حسب التقارير التي ايدها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، فإن الخطوط الحمراء للجمهورية الاسلامية الايرانية حددت في المفاوضات والفريق المفاوض الايراني يلتزم بها. وأضاف عضو الهيئة الرئاسية للمجلس “كما أكد قائد الثورة الاسلامية، فإن رفع العقوبات وأخذ ضمانات للوفاء بالالتزامات والتحقق من الوفاء بالتزامات هي خطوط حمراء للجمهورية الاسلامية الايرانية”.

واضاف أن “فريق التفاوض التابع للحكومة الثالثة عشر حضر الى طاولة المفاوضات فيما أوفت إيران بالتزاماتها في الاتفاق النووي”.

المصدر: ارنا

التعليقات

ذات صلة