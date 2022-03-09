ما بين زيلنسكي وأشرف غني خيانة أميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2022 - 22:26
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وزارة الاقتصاد اللبنانية: لا أزمة قمح أو مواد غذائية وعلى المطاحن مد السوق المحلي فورا بحاجاته
تجمع العلماء المسلمين يدعو الحكومة الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير السلع الضرورية للمواطنين ومنع الاحتكار
وزير الصحة اللبناني يتسلم الخميس هبة الادوية التونسية لعلاج الامراض السرطانية والامراض المزمنة والحادة
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الحزب الحاكم في روسيا: لجنة حكومية وافقت على أولى خطوات تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور تركيا ويلتقي عددا من المسؤولين لبحث العلاقات المشتركة والتطورات في العالم
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لجان المقاومة: ندين استقبال رئيس الكيان الصهيوني المجرم اسحاق هيرتسوغ في تركيا ونرفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال
حركة حماس: نجدد رفضنا للتواصل مع الكيان الصهيوني المحتل وندعو الى مزيد من الدعم لشعبنا لانهاء الاحتلال واستعادة حقوقنا
إصابة شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات على مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشابين جاد زيداني وعبد الدايم حماد من قرية جرير شرق رام الله
البيت الابيض: سنواصل التعامل مع أطراف الاتفاق النووي الايراني بما في ذلك موسكو
البيت الابيض: نعتقد ان الولايات المتحدة وروسيا هدفهما مشترك بشأن اتفاق ايران النووي
رئيس المجلس السياسي في اليمن مهدي المشاط: الامم المتحدة معنية وفقا للقوانين الدولية بالزام دول العدوان برفع الحصار
الصحة اللبنانية: تسجيل 7 حالات وفاة و1082 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
النيابة العامة تدعي على المدعو نديم قطيش بجرائم الخيانة واسقاط صفة العدو عن الكيان الصهيوني والنيل من هيبة الدولة
فلسطين المحتلة: استشهاد شاب فلسطيني من برقة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الصهيوني تهدم منزلاً في منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة
الخارجية الإيرانية تندد بالعدوان الصاروخي للكيان الصهيوني على دمشق الذي أدى إلى استشهاد اثنين من كوادر الحرس الثوري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
موسكو تتوقع عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الاوكراني على هامش أعمال منتدى أنطاليا في تركيا
فلسطين المحتلة: استشهاد شاب فلسطيني من برقة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الصهيوني تهدم منزلاً في منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة
الخارجية الإيرانية تندد بالعدوان الصاروخي للكيان الصهيوني على دمشق الذي أدى إلى استشهاد اثنين من كوادر الحرس الثوري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يبحث مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا
الرئيس الإيراني: نتابع المفاوضات النووية وفقاً للمبادئ المعلنة من قبل الإمام الخامنئي ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: دخول الفضاء ووضع قمر صناعي في المدار في ظل الحظر الدولي يعد فخراً وجهاداً كبيراً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يبحث مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا
الرئيس الإيراني: نتابع المفاوضات النووية وفقاً للمبادئ المعلنة من قبل الإمام الخامنئي ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: دخول الفضاء ووضع قمر صناعي في المدار في ظل الحظر الدولي يعد فخراً وجهاداً كبيراً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
ما بين زيلنسكي وأشرف غني خيانة أميركية
منذ 2 ساعة
9 March، 2022
أخبار دولية
-
اوكرانيا
-
تقارير مصورة
كيف كان مصير من باعته امريكا ..
المصدر:
قناة المنار
أشرف غني
الخيانة الامريكية
زيلنسكي
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