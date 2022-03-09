ما بين زيلنسكي وأشرف غني خيانة أميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2022 - 22:26

ما بين زيلنسكي وأشرف غني خيانة أميركية

منذ 2 ساعة 9 March، 2022
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أخبار دولية - اوكرانيا - تقارير مصورة

كيف كان مصير من باعته امريكا ..

المصدر: قناة المنار

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