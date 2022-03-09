إقبال خجول قبيل ستة أيام على إغلاق باب الترشح للإنتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2022 - 22:26

إقبال خجول قبيل ستة أيام على إغلاق باب الترشح للإنتخابات

منذ 2 ساعة 9 March، 2022
9
تقارير مصورة - لبنان

إقبال خجول قبيل ستة أيام على إغلاق باب الترشح للإنتخابات النيابية في لبنان..

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة