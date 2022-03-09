اليمن: غارات جوية للعدوان على حجة ومأرب والجوف ونجران

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الأربعاء 25 غارة جوية على مناطق متفرقة في محافظات حجة ومأرب والجوف ونجران.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 13 غارة جوية على مديرية حرض وغارتين على منطقة بني حسن في مديرية عبس بحجة”، وأضاف أن “طيران العدوان شن 4 غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديريتي الجوبة ومدغل بمأرب وغارتين على منطقة اللبنات في مدرية الحزم ومنطقة الظهرة في مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على الأجاشر والبقع قالة نجران”.

وتابع المصدر انه “في الحديدة ارتكبا قوى العدوان 151 خرقا لاتفاق التهدئة بينها استحداث تحصينات في الجبلية و حيس و تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة”، وأضاف أن “من بين الخروق، 24 خرقا بقصف مدفعي لعدد 135 قذيفة و111 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله