العدو الاسرائيلي ينفذ أعمال حفر في محيط الحرم الإبراهيمي

أقدمت سلطات العدو الاسرائيلي والمستوطنون الصهاينة الأربعاء على تنفيذ أعمال حفر وبناء في باحات الحرم الابراهيمي في الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، بغرض التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الحرم وتهويده.

وأفاد مدير الحرم غسان الرجبي أن “مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وضعت شبكة حديد أرضية تمهيدا للبناء عليها في حديقة الحرم الابراهيمي، بجانب مبنى الاستراحة التابع لبلدية الخليل، من الجهة الجنوبية للحرم وتبلغ مساحته حوالي 400 متر”.

وقال الرجبي إن “بلدية الخليل أنشأت المبنى عام 1966، وأضيف إليه طابق آخر عام 1974، وقد استولى المستوطنون عليه وحولوه مركزا للمعلومات، وقاعة للترفيه، وكافتيريا”، وتابعت “قامت قوات الاحتلال بإدخال عدد من حاويات الإسمنت الجاهز الى أماكن الحفريات التي تنفذها في ساحات الحرم، لصب أساسات مصعد مخصص للمستوطنين هناك”.

المصدر: وكالة وفا