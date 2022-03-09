بيسكوف: روسيا مهتمة بإجراء جولات مفاوضات جديدة مع أوكرانيا في أقرب وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2022 - 13:36

بيسكوف: روسيا مهتمة بإجراء جولات مفاوضات جديدة مع أوكرانيا في أقرب وقت

منذ 41 mins 9 March، 2022
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