الخارجية الروسية: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفقاً لما هو مخطط له ولا تهدف لإسقاط النظام

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “العملية العسكرية الخاصة تسير وفقا لما هو مخطط له ولا تهدف لإسقاط النظام في أوكرانيا”. وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء، قالت زاخاروفا إن “روسيا تطالب الولايات المتحدة بتقديم تفاصيل حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا”، موضحة أنه “لا يمكن لواشنطن أن تلتزم الصمت بشأن الحقائق التي تم الكشف عنها حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا”، مؤكدةً أن “المختبرات البيولوجية الأوكرانية بالقرب من روسيا طورت مكونات أسلحة بيولوجية”.

وفي السياق، كشفت زاخاروفا أن “القوات الروسية سيطرت على عدد من المنشآت النووية في أوكرانيا لمنع الاستفزازات”. من جهة ثانية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن “مسؤولون في بعض المدن الأوكرانية هددوا بقتل المدنيين الذين يتوجهون إلى روسيا”.

وقالت زاخاروفا إن “نظام كييف يرتكب جرائم حرب بحق المدنيين في أوكرانيا”.

وانتقدت سياسة الدول الغربية، مشيرة إلى أن زعماء بعض الدول يدعمون مشاركة مواطني بلادهم في القتال بأوكرانيا. وحملت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، المسؤولين الغربيين مسؤولية مقتل مواطنيهم المشاركين في القتال بأوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم