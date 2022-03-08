بلينكن: العقوبات غرضها تكبيد روسيا الخسائر

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن العقوبات التي فرضت ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، “كان هدفها تكبيد موسكو الخسائر”. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الثلاثاء، “الأوكرانيون لديهم وسائل الدفاع عن أنفسهم”.

وأضاف أن “كلها محاولات لإنهاء الحرب على أوكرانيا”، مؤكدا أن “إستونيا وأميركا يواصلون تعزيز الدفاع وسنواصل على كل شبر من دول الناتو”. وأشار الوزير الأميركي إلى أنه “إذا فشلت الدبلوماسية فنحن مستعدون للرد ومساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم”، حسب زعمه.

كما أكد وزير الخارجية الأميركي أن “عدة دول رحبت بمقترح عدم الاعتماد على الطاقة من روسيا”، لافتًا إلى أنه جاري العمل للبحث عن مصادر بديلة.

المصدر: سبوتنيك