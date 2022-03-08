المنخفض الجوي “اللؤلؤة” يصل غدا الأربعاء مع رياح قطبية وثلوج على 900 متر وجبهة باردة تستمر حتى الاثنين المقبل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء غائما صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وامطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر وما فوق، تخف حدة الامطار تدريجيا بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر تدريجيا يوم الأربعاء بالمنخفض الجوي (Greta) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية عبر اوكرانيا وصولا لتركيا ولبنان، حيث يتحول الطقس الى متقلب وماطر لحين دخول الجبهة الباردة نهار الخميس ويستمر تأثيرها حتى نهاية الاسبوع حيث تلامس الثلوج الـ900 متر شمالا.

تتركز قوة المنخفض فوق لبنان من حيث المتساقطات من بعد ظهر يوم الخميس وحتى مساء يوم الجمعة ليكون يوم السبت وحتى صباح الاثنين الابرد هذا الشهر.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة، مع ارتفاع درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وامطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجيا بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا.

الخميس: غائم وماطر مع اشتداد في سرعة الرياح لتقارب الـ75 كلم/س في الفترة الصباحية، وذلك مع بداية دخول الجبهة الباردة بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتشتد غزارة الامطار بدءا من فترة بعد الظهر مع نشاط للخلايا الرعدية وتساقط لحبات البرد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر و ما فوق نهارا، ويتدنى مستوى تساقطها لحدود الـ 1200 متر فجر الجمعة وما دون ذلك شمال البلاد.

الجمعة: غائم وماطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 85 كلم/س، مما يستدعي التحذير من تطاير الللوحات الإعلانية واقتلاع الأشجار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة الملحوظ لتلامس الـ900 متر وما دون شمالا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 18 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.

– حال البحر: معتدل.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام