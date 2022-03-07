الحكومة اليمنية: لن نقف مكتوف الأيدي امام العدوان والحصار

أكد الناطق باسم حكومة الانقاذ الوطني في اليمن وزير الإعلام ضيف الله الشامي الاثنين أن “الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي امام العدوان والحصار الخانق”، واضاف أن “شعبنا اليوم ينذر جميع قوى الاستكبار بأنه ذاهب نحو الخيارات الكبرى”.

وقال الشامي “شعبنا صامد وصابر ولا يمكن قتله بحصار المشتقات النفطية”، وتابع ان “الرهان على تجويع الشعب وحصاره سيفشل”، وأضاف ان “يد قواتنا المسلحة الضاربة ستنتصر لشعبنا اليمني وشعبنا لن يقبل أن يموت جوعا وحصارا ولديه عديد الخيارات لكسر الحصار”.

وأوضح الشامي أن “قرار حصار الشعب اليمني قرار أمريكي بامتياز”، ولفت إلى أن “الإنسانية التي يتحدث عنها المجتمع الغربي تظهر فقط في مجتمعاتهم، أما عند شعبنا والشعوب المسلمة لا نرى إنسانيتهم ولا نسمع صوتهم”.

المصدر: موقع انصار الله