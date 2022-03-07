العدو الاسرائيلي استهدف المزارعين والعمال في قطاع غزة

أطلقت قوات العدو الإسرائيلي الإثنين نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر، وباتجاه مجموعة من العمال شرق المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقت بكثافة نيران رشاشتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب وترك مزارعهم خوفا على حياتهم”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق المحافظة الوسطى أطلقت نيران رشاشاتها وقنابل الغاز تجاه مجموعة من العمال شرق مخيم المغازي شرق المحافظة”، وأفادت أن “قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة أبو صفية، أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مجموعة من عمال البناء شرق مخيم المغازي واجبرتهم على الانسحاب”، واشارت الى ان “قنابل الغاز أصابت سيارة مدنية كانت في المكان وألحقت بها أضرارا مادية جسيمة”.

المصدر: وكالة وفا