قوات الدفاع عن جمهورية دونيتسك: إخلاء ماريوبول من القوات الأوكرانية سيبدأ خلال الأيام القادمة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2022 - 16:32

قوات الدفاع عن جمهورية دونيتسك: إخلاء ماريوبول من القوات الأوكرانية سيبدأ خلال الأيام القادمة (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 7 March، 2022
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