استشهاد الفتى يامن نافز جفال (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة أبو ديس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، استشهاد الفتى يامن نافز جفال (16 عاما) متأثراً بإصابته إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

و كان الفتى جفال، أصيب خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة؛ ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها الفتى بالرصاص، قبل أن يتم اعتقاله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ المصاب، ومنعتها من الوصول إليه، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم