النائب الأول للرئيس الايراني: طهران ترحب بتوسيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأكد مخبر عصر أمس السبت، خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي، “ضرورة اتخاذ الوكالة مواقف حيادية تجاه نشاط مختلف دول العالم في المجال النووي بما فيها البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية”، مضيفاً أن “المجتمع الدولي يتوقع من الوكالة ان تتحلى برؤية حقيقية وتخصصية حيال برامج دول العالم في المجال النووي”.

ولفت مخبر إلى أنه “تم تشكيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس تقديم الدعم والمساعدة لتوسيع الطاقة النووية السلمية في كافة انحاء العالم و ان طهران ترحب بتعزيز التعاون مع الوكالة في اطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

كما أشار مخبر الى أن “التاريخ يثبت أن الشعب الايراني طالما عمل على ترويج العلم وتقديم المساعدة للبشرية”، مضيفاً أن “ايران في اطار هذا الهدف تعمل على امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية لاستخدامها في مجال الطاقة والصناعة والصحة وتلبية حاجات الشعب الاساسية”، مؤكداً “ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال”.

وفي جانب آخر من تصريحاته، اشار مخبر الى فتوى الامام الخامنئي “بتحريم السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل”، مضيفاً أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية لم تكن تسعى وراء امتلاك الأسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تجد أي مؤشر يشير إلى عدم سلمية البرنامج النووي الايراني”.

من جانبه، أعرب غروسي خلال اللقاء عن ارتياحه لزيارة طهران واجراء محادثات بناءة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أنه “نأمل أن يتم تنفيذ برامج التعاون مع ايران في اطار توسيع البرامج النووية السلمية خلال زياراته القادمة لطهران”.

واكد أنه “من حق جميع دول العالم بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية ان يستخدم الطاقة النووية في الاطار السلمي في مختلف المجالات العلمية والصناعية والصحية”، مضيفاً أن “التعاون المشترك بين ايران والوكالة يخدم الشعب الايراني و شعوب العالم”.

واضاف ان الشعب الايراني “اثبت انه ساهم دوما في ارساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية في العالم”.