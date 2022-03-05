تحريض غراهام على اغتيال بوتين.. هكذا علّق الكرملين

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، على تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف للصحفيين: “من الصعب جدا العثور على الكلمات المناسبة. وبالطبع في هذه الأيام لا يتمكن الجميع من الحفاظ على عقل سليم”.

وجاء تعليق بيسكوف ردا على دعوة السيناتور الأمريكي لاغتيال بوتين خلال مقابلة تلفزيونية مساء الخميس ونشر بعد المقابلة سلسلة تغريدات حرض فيها مجددا على الاغتيال.

يذكر أن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف كان شدد على أن تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب، وقال في هذا السياق: “درجة رهاب روسيا والكراهية في الولايات المتحدة لروسيا خارج نطاقها”.

وطالبت السفارة الروسية من الولايات المتحدة رسميا تفسيرا لهذا الأمر، وعلى حسابها في فيسبوك قالت : “نطالب بتفسير رسمي وإدانة قوية للتصريحات الإجرامية لهذا الأمريكي”.

المصدر: روسيا اليوم