باسيل: ‏كل معاركنا يستفيد منها غيرنا

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار، ان “كل شاب وصبية منكم يدخلون في التيار يعطونه التجدد وقوة الاستمرار”.

وقال : “نريدكم معنا في الانتخابات ومن يكون في التيار يحصل على افضل تربية وطنية، فلغتنا معكم ولغتنا في الاعلام هي واحدة”.

وسأل :” نحن نؤمن بأننا يجب ان نعيش معا، بينما غيرنا يحرض على الكراهية ثم يعتلي المنابر ويحاضر في الانفتاح والوحدة. نحن نعلمكم بأن تكونوا ايجابيين لا سلبيين. انتم تصلون ليمتلئ سد، اما هم فيصلون كي لا يمتلئ، انتم تصلون لتحل ازمة الكهرباء، اما هم فيرفضون الكهرباء اذا جاءت عبرنا وكذلك في موضوع الاموال المهربة”.

اضاف :” ‏كل معاركنا يستفيد منها غيرنا كمعركة الميغاسنتر اليوم ومعارك التمثيل في الحكومات وقانون الانتخاب وغيرها”.

وتابع :” ‏حاولوا ان يجعلونا نخاف من الدفاع عن الابرياء وصار “الآدمي” الذي قام بعمله مثل بدري ضاهر في السجن و”الاوادم” الذين يتحدون القضاء طليقين”.

اضاف : نحن مع وطن مستقل تديره دولة وليس جماعات وعصابات وميليشيات رأينا ماذا فعلت في كل الازمة، وبعز الازمة والانهيار لا يزالون يحمون بعضهم ويمنعون القضاء من ملاحقة الفاسد، بعز الازمة يحمون حاكما مد يده على اموال كل اللبنانيين وغشهم بوعوده الكاذبة وسياساته وهندساته وفضحت ملفاته في دول العالم وقضاء بلده فيما هم لا يزالون يتجرأون على حمايته بينما نحن وحدنا من يجرؤ على المواجهة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام