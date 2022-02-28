روسيا تغلق مجالها الجوي أمام المانيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا و23 دولة أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 15:36

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام المانيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا و23 دولة أخرى

منذ 21 mins 28 February، 2022
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