كبير المفاوضين الايرانيين یغادر طهران متوجها الى فيينا لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1

یغادر كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني لیلة الاحد طهران متوجها الى فيينا لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 للتوصل الی اتفاق.

ووصلت مفاوضات فیننا إلى منعطف حاسم ويقترب المفاوضون من التوصل الى الاتفاق أكثر من أي وقت مضى وقد حان الوقت لأن يتخذ الغرب القرارات اللازمة.

وفي السياق، كان قد اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في حسابه بموقع تويتر امس السبت الى مباحثاته الهاتفية مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل وكتب، “إننا ندرس الان نص الاتفاقية بجدية”.

وتابع الوزير الايراني “يواصل زميلي علي باقري بدوره، المشاورات والاتصالات مع مورا، والجميع يبذل الجهود من اجل التوصل الى اتفاق جيد؛ وقد ابلغنا الجانب الاخر ان لدينا خطوط حمراء”.

المصدر: وكالة ارنا