قوى الأمن اللبناني: توقيف مطلوبين في زحلة بجرائم السرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 18:40

قوى الأمن اللبناني: توقيف مطلوبين في زحلة بجرائم السرقة

منذ 23 mins 26 February، 2022
قوى الأمن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية بحقهم، وبخاصة جرائم السرقة، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف ثلاثة مطلوبين في مدينة زحلة، وهم: ب. أ. (من مواليد العام 2002، سوري الجنسية)، بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم التحريض على السرقة وشراء مسروق. ر.ر (من مواليد العام 1995، سوري الجنسية)، مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة. وم. ج. (من مواليد العام 1990، سوري الجنسية) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة وخلاصة حكم بجرم حيازة سكين. أودعوا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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