النائب باسيل في مؤتمر إطلاق “مشروع وثيقة لبنان المدني”: مؤمنون بان الحياة معا يجب ان تبقى خيار اللبنانيين وليس فقط قدرهم

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال مؤتمر إطلاق مشروع وثيقة “لبنان المدني” الذي ينظمه التيار وشخصيات مستقلة في مركز “لقاء” في الربوة: “صدقوني، نحن جربنا كل شيء: من الاقصاء الكامل بين 1990 و2005، ثم الاقصاء عن الحكم بين 2005 و2008، ثم المشاركة في الحكم… والنتيجة الا حل الا بتغيير النظام او تطويره، نحن مقتنعون بأن فشل الدولة سببه سوء النظام وبأن الحلول لازماته تكمن في إصلاحه وليس بفسخ العقد الاجتماعي بيننا، نحن في التيار الوطني الحر مؤمنون بوحدة لبنان، وبأن الحياة معا يجب أن تبقى خيار اللبنانيين وليس فقط قدرهم”.

وتابع: “وطننا على مفترق حقيقي، ففشل النظام صار مصدرا للانحلال، أما اصلاحه فسيكون سبيلا للنهوض ويستلزم وعيا وارادة وعملا مشتركا، نحن في تيار سيادي لا نقبل أن يقرر الخارج مستقبل وطننا، وننبه اللبنانيي الى ان الفشل في الاتفاق في ما بيننا على نظام قابل للحياة والنجاخ سيعطي الخارج ذريعة ليفرض علينا ما يرضيه وليس ما يرضينا وما يؤمن مصالحه وليس ما يؤمن مصالحنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام