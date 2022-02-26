الصحة الأوكرانية: مقتل 198 مدنيًّا جراء العمليات العسكرية الروسية منذ بدايتها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 12:14
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القوات الروسية تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا لليوم الثالث على التوالي واندلاع الاشتباكات في الأحياء الشمالية لكييف
الدفاع الروسية: دمرنا 821 منشأة عسكرية وأسقطنا 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية
الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة فرضت سيطرتها على مدينة ميليتوبول بشكل كامل
أسطول البحر الأسود الروسي: 80 عسكريا أوكرانيا استسلموا خلال السيطرة على جزيرة الأفعى وتم نقلهم إلى القرم
وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تعلن تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو
الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يدعو الأوكرانيين إلى الدفاع عن العاصمة كييف ويرفض الخروج منها
وزير الخارجية الأوكراني: نطالب العالم بعزل روسيا بالكامل وطرد السفراء وفرض حظر على النفط
صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين: واشنطن مستعدة لمساعدة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على مغادرة كييف
الرئيس الأميركي جو بايدن يطالب وزارة الخارجية بالإفراج عن 350 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: الحرب الروسية الأوكرانية ستطول ويجب أن نستعد لها
موسكو تستخدم حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار صاغته واشنطن في مجلس الأمن يدين العملية العسكرية على أوكرانيا
المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا: كييف لا تزال منفتحة على المفاوضات مع موسكو
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: لا يحق لأميركا التنظير حول أخلاقية غزو الدول الأخرى
السفارة الروسية في لبنان: أثار بيان الخارجية اللبنانية الدهشة لدينا بمخالفته سياسة النأي بالنفس واتخاذه طرفا ضد طرف
النائب حسن فضل الله: بيان الخارجية اللبنانية حول الأزمة الأوكرانية لا يعبّر عن موقف لبنان شعبا ودولة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مجلس أوروبا يعلّق مشاركة روسيا في لجنة الوزراء وفي الجمعية البرلمانية ردا على "الهجوم العسكري" على أوكرانيا
وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات قاسية على بوتين ولافروف "لمسؤوليتهما في غزو أوكرانيا"
مجلس الوزراء يوافق مبدئيا بالإجماع على خطة الكهرباء مع تشكيل لجنة وزارية لإجراء بعض التعديلات عليها
مجلس الوزراء يعين 3 أعضاء في هيئة الإشراف على الانتخابات بدلا عن المقاعد الشاغرة
السيد هاشم صفي الدين: الأحداث الدائرة بين روسيا وأوكرانيا دليل إضافي على تخلي واشنطن عن حلفائها
الشيخ علي دعموش: ما يجري في أوكرانيا يؤكد أن اميركا تدفع بحلفائها نحو نزاعات وحروب ثم تخذلهم وتتخلى عنهم وسط المعركة
الشيخ أحمد قبلان: لبنان ملك مصالحه والشرعية الدولية بنسخة واشنطن تعني رمي الأفغان عن الطائرة وتحويل أوكرانيا عدو محيطها
وزير العمل مصطفى بيرم: نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية
الحزب السوري القومي الاجتماعي يعارض الموقف المنحاز لوزارة الخارجية ويدعو إلى سحب الموقف والاعتذار عنه
السفارة الروسية في لبنان: أثار بيان الخارجية اللبنانية الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف
السفارة الروسية في لبنان: روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 22 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس بينها 5 بالرصاص المطاطي
الصحة اللبنانية: 2727 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصحة الأوكرانية: مقتل 198 مدنيًّا جراء العمليات العسكرية الروسية منذ بدايتها
منذ 2 ساعة
26 February، 2022
الصحة الأوكرانية
الهجوم الروسي
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أسطول البحر الأسود الروسي: 80 عسكريا أوكرانيا استسلموا خلال السيطرة على جزيرة الأفعى وتم نقلهم إلى القرم
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