“بلومبرغ”: فصل روسيا عن SWIFT ليس مدرجا على قائمة العقوبات

أفادت وكالة “بلومبرغ” في تقرير بأن فصل روسيا عن منظومة الدفع المصرفي الدولية SWIFT ليس مدرجا في قائمة العقوبات التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

ووفقا للوكالة فإن فصل روسيا عن منظومة الدفع المصرفية “سوفيت” SWIFT لا يؤخذ في الاعتبار بسبب عاملين رئيسيين، الأول هو معارضة دول مثل ألمانيا وإيطاليا لهذا الإجراء بسبب مخاوف بشأن أمن الطاقة.

والسبب الثاني هو أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إلى حد ما بشأن تفعيل أنظمة الدفع الأخرى، ولا سيما الصينية والروسية، التي تعد منافسا لمنظومة “سوفيت”.

وفرضت دول غربية أمس حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا لحماية دنباس.

وطالت العقوبات الجديدة بشكل خاص مصارف روسية، من بينها “في تي بي” و”سبيربنك”، من جهتها أكد البنك المركزي الروسي والحكومية الروسية عزمها دعم المصارف المدرجة في قائمة العقوبات.

المصدر: تاس