روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدين العملية الروسية في أوكرانيا

استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي وعطّلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.

وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، هي الصين والهند والإمارات، وصوتت روسيا التي تتمتع بحق الفيتو ضده.

وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واعتبرها “انتهاكا للقانون الدولي”، وطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا. كما دان المشروع الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وتم تقديم المشروع باسم 65 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة، بينها أوكرانيا والعديد من الدول الغربية.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا صوتت ضد مشروع القرار حول العملية الروسية بأوكرانيا نظرا لطابعه المعادي لروسيا. ولفت نيبينزيا إلى أن المشروع مناهض لروسيا وغير متوازن ولا يذكر ما تتعرض له مناطق شرق أوكرانيا، كما أنه لا يصب في مصلحة الشعب الأوكراني ويحاول إبقاء النظام الحاكم الذي أوصل البلاد إلى الوضع الراهنة.

وقال المندوب الروسي “يصعب علينا منافسة الولايات المتحدة في عدد الاجتياحات واستهداف الدول المجاورة”.

المصدر: موقع روسيا اليوم