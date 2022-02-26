رويترز: احتياطي مصرالاستراتيجي من الأرز يكفي لـ 4 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 01:10
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الدفاع الروسية: قواتنا دخلت مدينة ميليتوبول الأوكرانية دون مقاومة بعد هبوط برمائي
الدفاع الروسية: إخراج 211 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل والإستيلاء على أنظمة صواريخ أمريكية وبريطانية مقدمة لأوكرانيا
الدفاع الروسية: القوات المسلحة نفذت عملية إنزال ناجحة في منطقة مطار "غوستوميل" بضواحي كييف
الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تواصل هجومها بقوات كبيرة وتتجه نحو العاصمة كييف
الدفاع الأوكرانية: المجموعات المدافعة عن كييف تلقت صواريخ موجهة مضادة للدبابات
وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن السيطرة على 3 بلدات جنوب إقليم دونباس
الرئيس الروسي: أدعو الجيش الأوكراني لتولي زمام السلطة في كييف وسيكون من السهل الاتفاق إذا كانت السلطة بأيديهم
بوتين: أدعو العسكريين الأوكرانيين لعدم السماح باستخدام المدنيين والأفراد دروعاً بشرية
الخارجية الروسية: الهدف من العملية الروسية هو تقديم "النظام العميل" في كييف إلى العدالة على جرائمه
الخارجية الروسية: العلاقات مع واشنطن وصلت إلى الحد الذي ستبدأ بعده نقطة اللاعودة
الخارجية الروسية رداً على العقوبات البريطانية: ليس لبوتين ولافروف حسابات في بريطانيا أو أي دولة أجنبية أخرى
الرئيس البيلاروسي: الغرب سحب قواته بشكل أكبر من الحدود مع بيلاروسيا
البيت الأبيض: ليس من مصلحتنا أن نخوض حرباً مع روسيا وبالتالي لن نرسل قواتنا إلى أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: 10 مصارف تشكل 80% من الأصول الروسية باتت خاضعة للعقوبات
الأمين العام للناتو: سننشر وحدات من قوات الرد السريع التابعة للحلف برا وبحرا وجوا للاستجابة لأي طارئ
المفوض الأوروبي للسياسات الخارجية: وضعنا الرئيس الروسي ووزير الخارجية ومسؤولين أمنيين على قائمة العقوبات
مجلس أوروبا يعلّق مشاركة روسيا في لجنة الوزراء وفي الجمعية البرلمانية ردا على "الهجوم العسكري" على أوكرانيا
وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات قاسية على بوتين ولافروف "لمسؤوليتهما في غزو أوكرانيا"
مجلس الوزراء يوافق مبدئيا بالإجماع على خطة الكهرباء مع تشكيل لجنة وزارية لإجراء بعض التعديلات عليها
مجلس الوزراء يعين 3 أعضاء في هيئة الإشراف على الانتخابات بدلا عن المقاعد الشاغرة
السيد هاشم صفي الدين: الأحداث الدائرة بين روسيا وأوكرانيا دليل إضافي على تخلي واشنطن عن حلفائها
الشيخ علي دعموش: ما يجري في أوكرانيا يؤكد أن اميركا تدفع بحلفائها نحو نزاعات وحروب ثم تخذلهم وتتخلى عنهم وسط المعركة
الشيخ أحمد قبلان: لبنان ملك مصالحه والشرعية الدولية بنسخة واشنطن تعني رمي الأفغان عن الطائرة وتحويل أوكرانيا عدو محيطها
وزير العمل مصطفى بيرم: نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية
الحزب السوري القومي الاجتماعي يعارض الموقف المنحاز لوزارة الخارجية ويدعو إلى سحب الموقف والاعتذار عنه
السفارة الروسية في لبنان: أثار بيان الخارجية اللبنانية الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف
السفارة الروسية في لبنان: روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 22 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس بينها 5 بالرصاص المطاطي
الصحة اللبنانية: 2727 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
رويترز: احتياطي مصرالاستراتيجي من الأرز يكفي لـ 4 أشهر
منذ 1 ساعة
26 February، 2022
احتياط مصر من الارز
الامن الغذائي
مصر
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