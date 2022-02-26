رويترز: احتياطي مصرالاستراتيجي من الأرز يكفي لـ 4 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 01:10

رويترز: احتياطي مصرالاستراتيجي من الأرز يكفي لـ 4 أشهر

منذ 1 ساعة 26 February، 2022
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