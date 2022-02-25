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February 25 2022 - 08:38

البيت الأبيض: العقوبات الغربية لا تهدف إلى قطع إمدادات الطاقة من روسيا

منذ 1 ساعة 25 February، 2022
البيت الابيض
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض دوليب سينغ، أن العقوبات الغربية ضد موسكو لا تهدف إلى قطع إمدادات الطاقة من روسيا إلى الأسواق العالمية.

وقال: “لقد صغنا العقوبات على وجه التحديد بحيث تتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الروسي بأقل تكلفة لنا ولحلفائنا وشركائنا، وللتوضيح، لا تهدف عقوباتنا إلى تعطيل إمدادات الطاقة الحالية بأي شكل من الأشكال من روسيا إلى دول أخرى”.

وأضاف: “تسعى الولايات المتحدة للحد من قدرة روسيا على إنتاج النفط والغاز على المدى البعيد”.

وتابع: “الولايات المتحدة مستعدة لتشديد العقوبات ضد روسيا، ويتم النظر في جميع الخيارات في ما يتعلق بنظام SWIFT المصرفي”.

المصدر: وكالات

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