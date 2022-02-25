دونيتسك الشعبية: أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا انسحبوا من مواقعهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2022 - 00:06

دونيتسك الشعبية: أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا انسحبوا من مواقعهم

منذ 13 mins 24 February، 2022
أخبار موقع المنار

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