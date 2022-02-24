القوات الشعبية في لوغانسك تعلن عن اسقاط مسيرتين هجوميتين للقوات الأوكرانية من نوع “بيرقدار تي بي 2” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 24 2022 - 10:38

القوات الشعبية في لوغانسك تعلن عن اسقاط مسيرتين هجوميتين للقوات الأوكرانية من نوع “بيرقدار تي بي 2”

منذ 28 mins 24 February، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح