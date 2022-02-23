فلسطين المحتلة :إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم عقب تشييع الشهيد محمد صلاح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 19:46

فلسطين المحتلة :إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم عقب تشييع الشهيد محمد صلاح

منذ 1 ساعة 23 February، 2022
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