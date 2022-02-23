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February 23 2022 - 12:10

العدو الاسرائيلي يواصل سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين بالاراضي المحتلة

منذ 7 mins 23 February، 2022
هدم اسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

هدمت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء أربعة مساكن في قرية شعب البطم شرق يطا، جنوب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال هدمت أربعة مساكن من الطوب والصفيح في قرية شعب البطم شرق يطا، تعود ملكيتها للمواطنين: محمد احمد جبارين وشقيقه يوسف، وعثمان محمد جبارين، وخالد خليل جابر جبارين”.

وأضافت المصادر أن “المساكن تأوي ما يقارب 40 فرداً أصبحوا في العراء”، وأشارت إلى أن “الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستوطنة افيجال الصهيونية المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل”.

المصدر: فلسطين اليوم

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