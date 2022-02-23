دعوات الى المصرف المركزي لفتح اعتمادات القمح تجنبا للأزمة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 12:10

دعوات الى المصرف المركزي لفتح اعتمادات القمح تجنبا للأزمة

منذ 14 mins 23 February، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

حذر عضو نقابة أفران الجنوب علي قميحة في بيان له “من تأخر مصرف لبنان في فتح اعتمادات لشراء مادة القمح”.

وقال قميحة إن “مطاحن عدة توقفت عن الانتاج، ما ادى الى نقص حاد في مادة الطحين المخصص لصناعة الخبز، وأصبحنا على أبواب أزمة رغيف اذا لم يستدرك المسؤولون الامر سريعا”، مشيرا الى ان “هناك خمس بواخر تتنظر تسديد مستحقاتها لإفراغ حمولاتها في مرفأ بيروت وعلى ضوء ذلك تحدد استمرارية الأزمة أو إنهاؤها”.

بدوره، أشار وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال الى انه “على الرغم من كميات الطحين القليلة التي نحصل عليها من المطاحن، أُبلغنا ليلا أن المطاحن مقفلة اليوم ولن نتسلم اي كميات والسبب توقف مصرف لبنان عن دفع اعتمادات القمح، ما خلق حالا من البلبلة والفوضى في السوق، وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة، وبالتالي يجب على مصرف لبنان فتح اعتمادات لستة أشهر إضافية لتأمين احتياط قد تسببه الأزمة الأوكرانية – الروسية”، متمنيا “وضع حل سريع وعاجل لهذه الاعتمادات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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