قاسم هاشم: الشعب اللبناني يحتاج إلى العيش الكريم بعيدا عن السياسات الارتجالية

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “ما يحصل راهنا من ارتفاع منسوب الخطاب السياسي أمر طبيعي، في ظل التحضيرات للانتخابات النيابية، وما سيحدد الوجهة النهائية خيارات الناس وصندوق الاقتراع”، لافتا إلى “أن ما يحصل اليوم هو محاولة لإحداث تغيير”.

وأكد هاشم أن “موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من مسألة ما يحدث في القضاء معروف، ونحن أكثر من التزم بالقضاء والأصول ومتطلبات المصلحة الوطنية بعيدا من أي استنسابية وكيدية”، لافتا إلى أن “ما حصل في المرحلة السابقة أظهر استناسبية القضاء في الكثير من الملفات”.

وشدد هاشم على أن “اللبنانيين اليوم يحتاجون إلى أدنى مقومات العيش الكريم بعيدا من أي سياسات ارتجالية من أجل الشعبوية على أبواب الانتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام