الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: السلطات الاوكرانية هي من قوضت اتفاق مينسك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 19:00

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: السلطات الاوكرانية هي من قوضت اتفاق مينسك

منذ 19 mins 22 February، 2022
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