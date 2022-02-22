الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: السلطات الاوكرانية هي من قوضت اتفاق مينسك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 19:00
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مجلس الاتحاد الروسي: الرئيس بوتين طلب الإذن باستخدام قوات خارج البلاد ووزارة الدفاع تطلب نشر وحدات في دونباس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الغربيون لن يتوقفوا حتى استنفاد العقوبات ضدنا وروسيا اعتادت عليها
برلمانا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يصادقان على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا
الخارجية الايرانية: تدخلات الناتو واستفزازته بقيادة الولايات المتحدة الامريكية زادت من تعقيد الاوضاع حول اوكرانيا
الخارجية الصينية: ندعو جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار والمفاوضات
وزير الدفاع الأوكراني: الكرملين اتخذ خطوة أخرى نحو احياء الاتحاد السوفيتي
البرلمان الأوروبي: الهجوم على الأراضي الأوكرانية من قبل روسيا يبرر فرض عقوبات جديدة صارمة
وزيرة الخارجية البريطانية: سنقوم بالتعاون مع شركائنا بعزل المزيد من البنوك الروسية عن الاقتصاد العالمي
المستشار الألماني يعلن تعليق مشروع نورد ستريم 2 على ضوء التصرفات الروسية الأخيرة حيال أوكرانيا
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية
الرئيس الإيراني: على أعضاء منتدى الغاز عدم الاعتراف بالعقوبات وطهران لديها طاقة انتاجية عالية من الغاز
أمير قطر: نعمل لتطوير طاقاتنا الإنتاجية من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027
الرئيس الجزائري: منتدى الدول المصدرة للغاز بإمكانه إقامة حوار بنّاء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز
وزير النفط الإيراني: إيران وروسيا وقطر لديها احتياطات غاز كبيرة ولا يمكن التنبؤ بمستقبل السوق
رئيس الجمهورية: ما يقال حول التنازل في التفاوض عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحا والنقاشات ستحفظ حقوقه وثروته
الرئيس عون: لضرورة أن يترافق الحوار مع تعميم ثقافة التضامن الوطني لمحاربة الفساد والمحافظة على القيم الإنسانية المختلفة
السيد ابراهيم أمين السيد: أميركا وإسرائيل والأوروبيون يريدون من الانتخابات وسيلة للوصول الى سلاح المقاومة وضرب مجتمعها
الوزير السابق محمد فنيش: من يحمّل المقاومة وزر السياسات الخاطئة على مدى السنوات السابقة هو جاهل لا يعلم ماذا يحصل
وزير الاتصالات اللبناني: مرسوم تعرفة أوجيرو أصبح شبه جاهز وسينظر فيه بشورى الدولة وبعد الموافقة عليه سيعرض على الحكومة
فلسطين المحتلة: الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على إجراءات الاحتلال القمعية بحقهم
لجنة الأسرى الإداريين في معتقل عوفر تعلن قرار الأسرى المرضى إرجاع الدواء احتجاجاً على مواصلة اعتقالهم
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينياً بعد عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تهدم مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة 198
مجموعات كبيرة من المستوطنين الصهاينة تقتحم باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال
نائب وزير الخارجية البحريني يقر بوجود تعاون استخباراتي بين المنامة وتل أبيب واستباحة الموساد للبحرين
جمعية الوفاق الوطني: تصريح نائب وزير الخارجية كارثي ويتجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية ويحول البحرين الى منصة لغياب الامن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
سلطات الاحتلال تصادق على مصادرة أكثر من 70 الف دونم من أراضي بلدات في الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية
عضو الكنيست الصهيوني ايتمار بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وينصب خيمتين جديدتين فيه
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تقرر إغلاق كافة أقسام السجون احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون بحق الأسرى
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: السلطات الاوكرانية هي من قوضت اتفاق مينسك
منذ 19 mins
22 February، 2022
عاجل
اتفاق مينسك
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