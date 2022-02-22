الشيخ الخطيب استقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة: لتفعيل التضامن والتكافل الوطني

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس، ظهر اليوم الثلاثاء، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير ومدير مكتبه إيلي خوري.

وأطلع اللواء خير الشيخ الخطيب على نشاطات الهيئة وإنجازاتها وتقديماتها، وتم البحث في الأوضاع المعيشية في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

وأكد الشيخ الخطيب “أن تردي الأوضاع المعيشية يستوجب زيادة تقديمات الدولة الاجتماعية للمواطنين الذين باتوا في أغلبيتهم تحت خط الفقر”، مشددا على “ضرورة تفعيل التضامن والتكافل الوطني بين اللبنانيين ومد يد العون لكل محتاج وفقير”.

وجدد مطالبته بوصول “المساعدات والهبات الى مستحقيها من خلال الحكومة اللبنانية ومؤسساتها، منعا للاستغلال السياسي لاسيما اننا على أبواب الاستحقاق الانتخابي”.

إثر اللقاء قال اللواء خير “من الطبيعي كما تعلمون الفترة الصعبة التي مرت على لبنان كانت الجمعيات كافة هي التي تقوم بهذه المهمة، إجمالاً المساعدات والهبات التي تأتي الى الهيئة يتم توزيعها على كل المؤسسات الأمنية والدفاع المدني وفوج الإطفاء ودور الايتام بالدرجة الثانية، ومراكز المعوقين والاحتياجات الخاصة والمطاعم التي تقوم مجانا، كما نقوم أيضا بدعم المجتمع الأكثر فقرا بالمواد العينية. ونحن لا نقوم الا بهذه المهمات العينية. اما المهمات المالية نفضل أن تكون عن طريق مجلس الوزراء، وأخذنا إرشادات وملاحظات سماحته وسنقوم بكل ما يمكن من مساعدة بيننا وبين سماحته”.

كما استقبل الشيخ الخطيب مستشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى للشؤون الأكاديمية والتربوية نابغ ذبيان، في حضور المستشار الخاص لرئاسة المجلس غازي قانصو. وتم البحث في مجالات التعاون في القطاع التربوي بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام