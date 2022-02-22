أبو شقرا: لا أزمة بنزين في المدى المنظور

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان “لا ازمة بنزين في المدى المنظور”، مشيرا الى ان “بعض الشركات المستوردة للنفط لديها كميات من مادة البنزين وتسلمها الى المحطات، وهناك بعض الشركات التي تنتظر تخليص المعاملات القانونية للبواخر الموجودة في عرض البحر حتى تتمكن من التفريغ”.

وبالنسبة الى ارتفاع اسعار البنزين والمازوت، اليوم الثلاثاء، أشار ابو شقرا في حديث للوكالة الوطنية للاعلام الى ان “السبب يعود الى ارتفاع سعر النفط عالميا بسبب الازمة بين اوكرانيا وروسيا”، واذ لفت الى انه “يتم احتساب سعر المازوت على الدولار 100%”، استغرب الشح الحاصل في مادة المازوت بسبب عدم استيراد المنشآت التابعة للدولة، كميات من المازوت تكفي حاجة السوق، وخصوصا ان الطلب على هذه المادة يتزايد في هذه الفترة بسبب برودة الطقس والانقطاع الشبه المتواصل للتيار الكهربائي، ما يستدعي استخدام المولدات التي تستهلك مادة المازوت بشكل كبير”.

وتمنى أبو شقرا أن “تتوافر هذا المادة بشكل مستمر لراحةالمواطن واصحاب المحطات والموزعين على حد سواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام