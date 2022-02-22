وزيرة الخارجية الكندية: نجهز مع شركائنا وحلفائنا عقوبات اقتصادية ردا على قرار بوتين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 02:56

وزيرة الخارجية الكندية: نجهز مع شركائنا وحلفائنا عقوبات اقتصادية ردا على قرار بوتين

منذ 2 ساعة 22 February، 2022
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