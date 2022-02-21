مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه سيردون بصورة موحدة وحازمة على قرارات بوتين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2022 - 22:22

مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه سيردون بصورة موحدة وحازمة على قرارات بوتين

منذ 22 mins 21 February، 2022
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