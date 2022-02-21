وزير الدفاع الروسي: أعداد كبيرة من المواطنين في لوغانسك ودونيتسك اضطروا للمغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2022 - 17:04
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جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم وغداً في قصر الأونيسكو لبحث أكثر من 20 مشروعاً واقتراح قانون
مجلس النواب يقرّ مشروع قانون المنافسة بالتصويت عليه بمادة وحيدة
مجلس النواب يقرّ اقتراح قانون فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات مصرف لبنان
النائب حسين الحاج حسن: إقرار مشروع المنافسة هو إنجاز لكنه ناقص بسبب عدم إقرار المادتين الخامسة والتاسعة
النائب الحاج حسن: من يحمي الوكالات الحصرية عليه أن يتذكر 6 ملايين لبناني يعانون من الأسعار والاحتكارات
النائب علي حسن خليل: هناك من عمل لعدم إقرار قانون المنافسة لأن المحتكرين كانوا حريصين على الحفاظ على امتيازاتهم
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: لا بيع لأصول الدولة وستبقى كل أصول المرافئ ومنها مرفأ بيروت وبنيتها التحتية للدولة
الرئيس الأميركي يوافق على لقاء نظيره الروسي بناء على اقتراح نظيريهما الفرنسي "شرط أن لا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا"
الكرملين: لم يتم التخطيط حتى الآن لقمة بين الرئيسين الأميركي والروسي
الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا اليوم مع مجلس الأمن الفدرالي
الخارجية الروسية: مزاعم أن روسيا في حالة غزو لأوكرانيا منذ شهر أصبحت "مادة للسخرية"
أ ف ب نقلا عن الرئاسة الفرنسية: الوضع لا يزال خطراً جداً في أوكرانيا
وسائل إعلام روسية تقول إن قصفا من أوكرانيا استهدف مواقع في مدينة روستوف الروسية والجيش الأوكراني ينفي
الدفاع الروسية: قواتنا تصدت لمحاولة مجموعة أوكرانية تخريبية انتهاك الحدود في مقاطعة روستوف وقضت على 8 مسلحين
الإعلام الأميركي عن مصادر استخبارية: واشنطن تمتلك معلومات عن إعطاء أوامر إلى قيادات الجيش الروسي لغزو أوكرانيا
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يزور الدوحة تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
السيد رئيسي: خلال اللقاء مع أمير قطر اتفقنا على استثمار الفرص والطاقات الموجودة لتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات
السيد رئيسي: التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وتحقيق مصالح الشعب الإيراني وإغلاق الملفات السياسية
أمير قطر: بحثنا قضايا إقليمية ودولية وأمن واستقرار المنطقة وأكدنا أن الحوار هو السبيل لحلّ الخلافات ومواجهة التحديات
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: أي اتفاق مقبل في فيينا يجب أن يتضمن رفع كل العقوبات الأميركية
عبد اللهيان: لا مساومة بشأن خطوطنا الحمر وحقوقنا والطرف الآخر يدرك ذلك جيداً
عبد اللهيان: ننتظر أن تتخذ واشنطن والثلاثي الأوروبي قرارات في فيينا ولم نشهد إرادة بشأن ذلك حتى الآن
الخارجية الإيرانية: تحقيق نتائج في المفاوضات مع السعودية مرهون بتواصل المباحثات وتوفر إرادة حقيقية لدى الرياض
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقاء نظيره السوري فيصل المقداد في موسكو: ندين الضربات الإسرائيلية على سوريا
لافروف: الضربات الإسرائيلية على سوريا لا تخالف فقط قرارات مجلس الأمن بل تقوّض إمكانيات سوريا لمواجهة الإرهاب
المقداد: إذا استمرت الاعتداءات الوحشية على سوريا سيكون لدمشق حق الردّ عليها
اليمن: استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال إثر استهداف طائرات العدوان منازل المدنيين في محافظة حجة
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: الاستمرار في استهداف الشعب اليمني جريمة حرب وإرهاب متعمّد
سلطات الاحتلال تصادق على مصادرة أكثر من 70 الف دونم من أراضي بلدات في الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية
عضو الكنيست الصهيوني ايتمار بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وينصب خيمتين جديدتين فيه
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تقرر إغلاق كافة أقسام السجون احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون بحق الأسرى
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الدفاع الروسي: أعداد كبيرة من المواطنين في لوغانسك ودونيتسك اضطروا للمغادرة
منذ 26 mins
21 February، 2022
دونيتسك
لوغانسك
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